Переехавший из России в Белоруссию прыгун с шестом Волков не выступит на зимнем ЧЕ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в первой декаде февраля допустила 16-летнего Волкова до участия в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Спортсмен принял участие в двух турнирах, которые проходили в Лодзи и Торуни. На соревнованиях в Лодзи Волков установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 метра.

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«Мы завершили сезон, который был тяжелым, — сказал Волков-старший. — Программу минимум выполнили, надо готовиться к летнему сезону».

Собеседник ТАСС также отметил, что Матвей Волков пока не имеет права выступать за сборную Белоруссии. «Он мог выступать на международных стартах только в личном качестве. Со стороны World Athletics никаких препятствий нет, она просто точно следует своим правилам. Сейчас вопрос к белорусской стороне, которая должна решить некоторые формальности, хотя принципиальных проблем нет», — добавил Волков-старший.

«Но существует и дополнительный аргумент для нашего неучастия в чемпионате Европы, — продолжил тренер. — В Торуни ящик для упора шеста установлен с небольшим нарушением геометрии. Шестовики называют такие ящики “стоячими”, когда передняя стенка всего на один-два градуса вертикальнее стандарта».

«Невооруженным глазом это не видно, но на прыжок влияет значительно. Особенно для махового стиля прыжка, как у Матвея, влияние очень отрицательное, а для стиля прыжка шведа Армана Дюплантиса и француза Рено Лавиллени наоборот. При правильно установленном ящике Матвей там реально прыгнул бы 5,80, и это не только мое мнение. Поэтому биться головой в стену желания не возникло», — заключил Волков-старший.

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