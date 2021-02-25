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14:16 (мск), источник: ТАСС

Переехавший из России в Белоруссию прыгун с шестом Волков не выступит на зимнем ЧЕ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший вместе с семьей из России в Белоруссию летом 2020 года, не выступит на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в начале марта в польском городе Торунь. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в первой декаде февраля допустила 16-летнего Волкова до участия в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Спортсмен принял участие в двух турнирах, которые проходили в Лодзи и Торуни. На соревнованиях в Лодзи Волков установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 метра.

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«Мы завершили сезон, который был тяжелым, — сказал Волков-старший. — Программу минимум выполнили, надо готовиться к летнему сезону».

Собеседник ТАСС также отметил, что Матвей Волков пока не имеет права выступать за сборную Белоруссии. «Он мог выступать на международных стартах только в личном качестве. Со стороны World Athletics никаких препятствий нет, она просто точно следует своим правилам. Сейчас вопрос к белорусской стороне, которая должна решить некоторые формальности, хотя принципиальных проблем нет», — добавил Волков-старший.

«Но существует и дополнительный аргумент для нашего неучастия в чемпионате Европы, — продолжил тренер. — В Торуни ящик для упора шеста установлен с небольшим нарушением геометрии. Шестовики называют такие ящики “стоячими”, когда передняя стенка всего на один-два градуса вертикальнее стандарта».

«Невооруженным глазом это не видно, но на прыжок влияет значительно. Особенно для махового стиля прыжка, как у Матвея, влияние очень отрицательное, а для стиля прыжка шведа Армана Дюплантиса и француза Рено Лавиллени наоборот. При правильно установленном ящике Матвей там реально прыгнул бы 5,80, и это не только мое мнение. Поэтому биться головой в стену желания не возникло», — заключил Волков-старший.

Россияне остались без чемпионата Европы

Зимний чемпионат Европы пройдет в Торуни с 4 по 7 марта. Российские легкоатлеты из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов (ANA). World Athletics может рассмотреть вопрос о возможности выдачи статусов ANA на очередном заседании совета, которое пройдет во второй половине марта.

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