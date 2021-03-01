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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коу: Эксперты считают, что команда ВФЛА способна выполнить дорожную карту

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Международные эксперты считают, что нынешняя команда во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) способна выполнить дорожную карту по восстановлению организации в правах, заявил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

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Источник: AP 2020

«Не думаю, что прошла хотя бы неделя за время моего президентства, когда я не отвечал на вопросы о России и нашем виде спорта. Я чрезвычайно благодарен специальной рабочей группе, ее экспертам и ВФЛА за создание детальной дорожной карты по восстановлению доверия. Это не конец, а начало долгого пути, в котором ВФЛА предстоит проделать невероятную работу по восстановлению доверия, — цитирует Коу пресс-служба World Athletics. — Международные эксперты полагают, что команда, которая сейчас работает (в ВФЛА), сможет выполнить поставленные задачи. Рабочая группа, опираясь на рекомендации международных экспертов, будет следить за прогрессом и отчитываться перед советом».

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) из-за системных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

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