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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

World Athletics одобрила план восстановления в правах ВФЛА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в пресс-релизе World Athletics.

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Как отмечается в сообщении, окончательный план был рекомендован совету после рассмотрения рабочей группой по восстановлению, ее независимыми экспертами и ВФЛА.

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В электронном письме совету председатель рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен отметил, что были рассмотрены и предоставлены подробные отзывы по трем различным проектам плана восстановления.

«Три международных эксперта, назначенных World Athletics, работали в тесном сотрудничестве с ВФЛА над разработкой плана восстановления и сообщили рабочей группе, что, по их мнению, план подходит для того, чтобы внедрить коренные изменения в культуре в российской легкой атлетике, что являлось требованием совета на протяжении последних пяти лет», — отметил Андерсен.

«Кроме того, хоть президент ВФЛА Петр Иванов и был вынужден покинуть пост на два года из-за его назначения на высокий государственный пост (для соблюдения требований решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российскому спорту), международные эксперты также считают, что высшее руководство, назначенное Ивановым, сможет продвигать план в его отсутствие под временным руководством Ирины Приваловой в качестве исполняющего обязанности президента», — добавил он.

Андерсен также отметил, что рабочая группа готова внимательно следить за этапами и ключевыми показателями эффективности плана восстановления, чтобы иметь возможность сообщить на будущих заседаниях совета, справляется ли ВФЛА с работой, которая потребуется для реализации плана.
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Рабочая группа рекомендовала совету утвердить план восстановления и опубликовать его на сайте. Отмечается, что совет World Athletics единогласно одобрил рекомендации рабочей группы.

Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам (допуск до 10 атлетов на крупнейшие соревнованиях под эгидой World Athletics и Олимпийские игры в Токио) будет рассмотрен на заседании совета 17—18 марта.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда IAAF) и до сих пор не восстановлена в правах. В сентябре 2020 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года.

Иванов был избран президентом ВФЛА 30 ноября прошлого года. 21 января его назначили заместителем главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В феврале ВФЛА сообщила, что Иванов покинул пост на два года из-за решения CAS.

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