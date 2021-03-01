World Athletics одобрила план восстановления в правах ВФЛА
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в
Как отмечается в сообщении, окончательный план был рекомендован совету после рассмотрения рабочей группой по восстановлению, ее независимыми экспертами и ВФЛА.
В электронном письме совету председатель рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен отметил, что были рассмотрены и предоставлены подробные отзывы по трем различным проектам плана восстановления.
«Три международных эксперта, назначенных World Athletics, работали в тесном сотрудничестве с ВФЛА над разработкой плана восстановления и сообщили рабочей группе, что, по их мнению, план подходит для того, чтобы внедрить коренные изменения в культуре в российской легкой атлетике, что являлось требованием совета на протяжении последних пяти лет», — отметил Андерсен.
«Кроме того, хоть президент ВФЛА Петр Иванов и был вынужден покинуть пост на два года
Рабочая группа рекомендовала совету утвердить план восстановления и опубликовать его на сайте. Отмечается, что совет World Athletics единогласно одобрил рекомендации рабочей группы.
Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам (допуск до 10 атлетов на крупнейшие соревнованиях под эгидой World Athletics и Олимпийские игры в Токио) будет рассмотрен на заседании совета
ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда IAAF) и до сих пор не восстановлена в правах. В сентябре 2020 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года.
Иванов был избран президентом ВФЛА 30 ноября прошлого года. 21 января его назначили заместителем главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В феврале ВФЛА сообщила, что Иванов покинул пост на два года