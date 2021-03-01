World Athletics одобрила план восстановления в правах ВФЛА

Как отмечается в сообщении, окончательный план был рекомендован совету после рассмотрения рабочей группой по восстановлению, ее независимыми экспертами и ВФЛА.

В электронном письме совету председатель рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен отметил, что были рассмотрены и предоставлены подробные отзывы по трем различным проектам плана восстановления.

«Три международных эксперта, назначенных World Athletics, работали в тесном сотрудничестве с ВФЛА над разработкой плана восстановления и сообщили рабочей группе, что, по их мнению, план подходит для того, чтобы внедрить коренные изменения в культуре в российской легкой атлетике, что являлось требованием совета на протяжении последних пяти лет», — отметил Андерсен.

«Кроме того, хоть президент ВФЛА Петр Иванов и был вынужден покинуть пост на два года из-за его назначения на высокий государственный пост (для соблюдения требований решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российскому спорту), международные эксперты также считают, что высшее руководство, назначенное Ивановым, сможет продвигать план в его отсутствие под временным руководством Ирины Приваловой в качестве исполняющего обязанности президента», — добавил он.

Андерсен также отметил, что рабочая группа готова внимательно следить за этапами и ключевыми показателями эффективности плана восстановления, чтобы иметь возможность сообщить на будущих заседаниях совета, справляется ли ВФЛА с работой, которая потребуется для реализации плана.

Читайте также Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов пустят на зарубежные старты

Рабочая группа рекомендовала совету утвердить план восстановления и опубликовать его на сайте. Отмечается, что совет World Athletics единогласно одобрил рекомендации рабочей группы.

Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам (допуск до 10 атлетов на крупнейшие соревнованиях под эгидой World Athletics и Олимпийские игры в Токио) будет рассмотрен на заседании совета 17—18 марта .

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда IAAF) и до сих пор не восстановлена в правах. В сентябре 2020 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года.