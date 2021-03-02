Эксперты оценили шансы российских легкоатлетов выступить на Играх в Токио

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось.

«На мой взгляд, всё будет зависеть от того, произойдет ли очередная информационная атака на Россию перед советом. Если опять всплывут какие-то ужастики по нашей прошлой и нынешней жизни, то это может свести все старания на нет. Если такой атаки не будет, то высока вероятность, что нашим легкоатлетам вернут нейтральный статус», — заявил он.