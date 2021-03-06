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6 марта, источник: Спорт РИА Новости

Прыгунья Бех-Романчук выиграла ЧЕ с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинка Марина Бех-Романчук завоевала золото в прыжках в длину на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.

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Источник: РИА "Новости"

Бех-Романчук в последней попытке улетела на 6,92 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире. Второе место у Малайки Михамбо из Германии — 6,88 метра. Третьей стала Хадди Санья из Швеции — 6,75 метра.

Итальянец Ламонт Марселл Якобс победил в финальном забеге на 60 метров, показав лучший результат сезона в мире — 6,47 секунды. Вторым стал Кевин Кранц из Германии — 6,60 секунды. Третье место у словака Яна Волко — 6,61.

Российские спортсмены в феврале не получили допуск от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и пропускают турнир в Польше. Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса будет рассмотрен на заседании совета World Athletics 17—18 марта.

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