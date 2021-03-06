Прыгунья Бех-Романчук выиграла ЧЕ с лучшим результатом сезона в мире

Бех-Романчук в последней попытке улетела на 6,92 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире. Второе место у Малайки Михамбо из Германии — 6,88 метра. Третьей стала Хадди Санья из Швеции — 6,75 метра.

Итальянец Ламонт Марселл Якобс победил в финальном забеге на 60 метров, показав лучший результат сезона в мире — 6,47 секунды. Вторым стал Кевин Кранц из Германии — 6,60 секунды. Третье место у словака Яна Волко — 6,61.