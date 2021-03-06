Прыгунья Бех-Романчук выиграла ЧЕ с лучшим результатом сезона в мире
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинка Марина
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинка Марина
Итальянец Ламонт Марселл Якобс победил в финальном забеге на 60 метров, показав лучший результат сезона в мире — 6,47 секунды. Вторым стал Кевин Кранц из Германии — 6,60 секунды. Третье место у словака Яна Волко — 6,61.
Российские спортсмены в феврале не получили допуск от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и пропускают турнир в Польше. Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса будет рассмотрен на заседании совета World Athletics