Суд 18 марта рассмотрит иск Федерации легкой атлетики Москвы о результатах выборов в ВФЛА

«Заседание по иску назначено к рассмотрению на 18 марта в Хамовническом районном суде города Москвы», — сказал собеседник агентства. По его словам, истцом выступает Федерация легкой атлетики Москвы, а ответчиком — Всероссийская федерация легкой атлетики.

В суде также добавили, что ФЛАМ в лице своего президента Олега Курбатова требует признать недействительными решения отчетно-выборной конференции ВФЛА, которое состоялось 30 ноября прошлого года.