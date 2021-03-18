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18:38 (мск), источник: ТАСС

Федерация легкой атлетики дисквалифицировала двух спортсменов за допинг

ТАСС, 18 марта. Российские легкоатлеты Надежда Федорова и Роман Георгиев получили по два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Спортсмены дисквалифицированы за нарушение п. 2.2 общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»). Срок дисквалификации обоих атлетов отсчитывается с 20 июня 2019 года.

Оба спортсмена являются представителями Чувашской Республики. Федорова специализируется в беге на средние дистанции, Георгиев — в спортивной ходьбе.

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