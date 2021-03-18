Федерация легкой атлетики дисквалифицировала двух спортсменов за допинг
ТАСС, 18 марта. Российские легкоатлеты Надежда Федорова и Роман Георгиев получили по два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 18 марта. Российские легкоатлеты Надежда Федорова и Роман Георгиев получили по два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Спортсмены дисквалифицированы за нарушение п. 2.2 общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»). Срок дисквалификации обоих атлетов отсчитывается с 20 июня 2019 года.
Оба спортсмена являются представителями Чувашской Республики. Федорова специализируется в беге на средние дистанции, Георгиев — в спортивной ходьбе.