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19:39 (мск), источник: ТАСС

Российским легкоатлетам вернули право выступать на международных соревнованиях

ТАСС, 18 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновит выдачу нейтральных статусов никогда не нарушавшим антидопинговые правила российским спортсменам. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

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Спортсмены смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Решение было принято на заседании совета World Athletics в четверг.

«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться, — сказал Андерсен. — Этот план — лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент (Себастьян Коу — прим. ТАСС) призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы».

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«Программа выдачи нейтрального статуса (ANA) будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр», — добавил глава рабочей группы World Athletics.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. 12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана.

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