Российским легкоатлетам вернули право выступать на международных соревнованиях

Спортсмены смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Решение было принято на заседании совета World Athletics в четверг.

«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться, — сказал Андерсен. — Этот план — лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент (Себастьян Коу — прим. ТАСС) призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c" data-vnd="efb6b243f36929cbe51c" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=efb6b243f36929cbe51c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Программа выдачи нейтрального статуса (ANA) будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр», — добавил глава рабочей группы World Athletics.