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18 марта, источник: ТАСС

Названы основания для отзыва у российских легкоатлетов нейтрального статуса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отзовет право на выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса, если будет нарушено одно из двух условий. Они указаны в документе международной федерации, который оказался в распоряжении ТАСС.

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World Athletics в четверг объявил о возобновлении выдачи нейтральных статусов (ANA) российским спортсменам, которые никогда не нарушали антидопинговые правила.

«Совет может отменить вышеуказанные положения, касающиеся нейтральных спортсменов, в любое время, если рабочая группа сообщит, что не достигается должный прогресс в реализации ключевых показателей эффективности, изложенных в плане восстановления», — говорится в документе.

«Или если какой-либо из десяти спортсменов, назначенных для участия в качестве ANA в Олимпийских играх и прочих соревнованиях, совершит нарушение антидопинговых правил», — отмечается в нем.

В конце 2019 года World Athletics приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам в связи с громким допинговым делом российского легкоатлета Данила Лысенко. Для возобновления выдачи ANA ВФЛА должна была предоставить стратегический плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта совет World Athletics одобрил полученный документ.

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В конце 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андесеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства. С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

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