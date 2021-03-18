Названы основания для отзыва у российских легкоатлетов нейтрального статуса

World Athletics в четверг объявил о возобновлении выдачи нейтральных статусов (ANA) российским спортсменам, которые никогда не нарушали антидопинговые правила.

«Совет может отменить вышеуказанные положения, касающиеся нейтральных спортсменов, в любое время, если рабочая группа сообщит, что не достигается должный прогресс в реализации ключевых показателей эффективности, изложенных в плане восстановления», — говорится в документе.

«Или если какой-либо из десяти спортсменов, назначенных для участия в качестве ANA в Олимпийских играх и прочих соревнованиях, совершит нарушение антидопинговых правил», — отмечается в нем.

В конце 2019 года World Athletics приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам в связи с громким допинговым делом российского легкоатлета Данила Лысенко. Для возобновления выдачи ANA ВФЛА должна была предоставить стратегический плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта совет World Athletics одобрил полученный документ.