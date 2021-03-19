Русская легкоатлетка Малышева: «Оделась как сучка. Как вам такой образ?»
Мастер спорта по легкой атлетике Анастасия Малышева обратилась к своим подписчикам в инстаграме, чтобы они оценили ее сексуальный образ.
Мастер спорта по легкой атлетике Анастасия Малышева обратилась к своим подписчикам в инстаграме, чтобы они оценили ее сексуальный образ.
«Как вам такой образ сучки? Жду реакций. В таком образе я иду на
Легкоатлетка также показала видео своего танца. «Импровизация после связки», — подписала ролик Анастасия.
В декабре прошлого года сообщалось, что Малышева исполнила горячий танец на камеру и поделилась получившимся видео в инстаграме.
«Тот момент, когда ты встаешь на пьедестал, не сравним с другими эмоциями», — написала недавно Анастасия, выложив соответствующую фотографию.