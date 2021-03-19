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13:32 (мск), источник: Sport24

Русская легкоатлетка Малышева: «Оделась как сучка. Как вам такой образ?»

Мастер спорта по легкой атлетике Анастасия Малышева обратилась к своим подписчикам в инстаграме, чтобы они оценили ее сексуальный образ.

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«Как вам такой образ сучки? Жду реакций. В таком образе я иду на мастер-класс к своей знакомой по танцам. Будем танцевать секси-хоряжку. Максимально как сучка оделась», — сказала Малышева на видео, которое она опубликовал в сторис.

Легкоатлетка также показала видео своего танца. «Импровизация после связки», — подписала ролик Анастасия.

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В декабре прошлого года сообщалось, что Малышева исполнила горячий танец на камеру и поделилась получившимся видео в инстаграме.

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«Тот момент, когда ты встаешь на пьедестал, не сравним с другими эмоциями», — написала недавно Анастасия, выложив соответствующую фотографию.

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