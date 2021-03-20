Китаянка Ян Цзяюй установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км

На соревнованиях в Хуаншане Ян Цзяюй преодолела дистанцию за 1 час 23 минуты 49 секунд. Предыдущее достижение принадлежало китаянке Люй Хун (1:24.38) и было установлено в 2015 году.

Россиянка Елена Лашманова дважды превышала предыдущее мировое достижение — в 2018 и 2019 годах (1:23.39 и 1:24.31), но оба раза рекорд не был ратифицирован.