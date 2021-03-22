Российская легкоатлетка Елена Куличенко планирует выступать за Кипр

«Я планирую выступать за Кипр», — ответила Куличенко на вопрос, не собирается ли она выступать за другую страну.

Куличенко 20 лет, в начале февраля на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске она заняла второе место с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее она прыгнула на 1,84 м и установила личное достижение в прыжках в залах. На стадионе самый высокий прыжок удался Куличенко в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.

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