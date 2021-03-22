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14:10 (мск), источник: ТАСС

Прыгунья в длину Клишина откроет олимпийский сезон стартом во Флориде

ТАСС, 22 марта. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина откроет летний сезон турниром во Флориде. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в июле 2019 года на чемпионате России в Чебоксарах, где заняла первое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все по плану, полет нормальный. В субботу открываю сезон на Florida International», — написала Клишина.

Клишина является серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении. Также она одержала победу на Универсиаде 2013 года в Казани.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. 18 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) вернула россиянам право на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. На крупных международных стартах смогут выступать не более 10 россиян.

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