Пропустившая полтора года легкоатлетка Клишина показала второй результат сезона в мире

Результат 30-летней спортсменки составил 7,01 м. Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Таре Дэвис (7,14 м). В первой попытке Клишина прыгнула на 7,05, но результат не был засчитан из-за сильного попутного ветра.

Этот турнир стал первым для Клишиной с июля 2019 года. Тогда она стала первой на чемпионате России в Чебоксарах.

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Клишина является серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении. Также она одержала победу на Универсиаде 2013 года в Казани.