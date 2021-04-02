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19:22 (мск), источник: ТАСС

В городе Хайкоу на Хайнане 11 апреля пройдет марафон

ХАЙКОУ /Китай/, 2 апреля. /ТАСС/. Около 18 тыс. человек примут участие в марафоне, который состоится 11 апреля в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет газета «Хайнань жибао».

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Программа марафона будет включать в себя три дистанции: полный марафон, полумарафон и мини-марафон. На полную дистанцию, согласно данным организаторов, заявились уже 4 тыс. человек, полумарафон планируют пробежать 6 тыс. участников, а остальные 8 тыс. человек выйдут на дистанцию мини-марафона протяженностью 2,5 километра.

Забег начнется в шесть часов утра с городской площади Жиюэ. Столь ранний старт обусловлен апрельской жарой в дневные часы в провинции. После преодоления пяти километров дистанции участников забега каждые два километра будут ожидать пункты с питьевой водой и легкими закусками из фруктов.

В декабре прошлого года на Хайнане в городах Санья и Даньчжоу также прошли марафоны, участие в которых в общей сложности приняли порядка 28 тыс. человек.

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