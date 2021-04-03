Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Ранее сообщалось, что Загорулько страдал от онкологического заболевания. Также в апреле у него был диагностирован коронавирус.
«Евгений Петрович умер», — сказал Назаров.
Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году.
Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.