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11:09 (мск), источник: ТАСС

Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Антон Назаров.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Загорулько страдал от онкологического заболевания. Также в апреле у него был диагностирован коронавирус.

«Евгений Петрович умер», — сказал Назаров.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году.

Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

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