Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Ранее сообщалось, что Загорулько страдал от онкологического заболевания. Также в апреле у него был диагностирован коронавирус.

«Евгений Петрович умер», — сказал Назаров.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году.