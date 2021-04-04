Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне

26-летняя спортсменка на соревнованиях в Стамбуле преодолела дистанцию в 21 километр и 97,5 метра за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Абабель Йешане. В феврале прошлого года она пробежала полумарафон за 1 час 4 минуты и 31 секунду.

Чепнгетич завоевала золото чемпионата мира 2019 года в марафоне и стала серебряным призером мирового первенства-2018 в полумарафоне.

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