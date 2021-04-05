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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клишина выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Осло

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Осло, об этом легкоатлетка сообщила в своем Instagram.

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Рим примет этап Бриллиантовой лиги 4 июня, Осло — 10 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Следующий старт, скорее всего, проведу в мае в штатах (США), а далее буду прыгать на Бриллиантовой лиге в Риме и в Осло», — написала Клишина.

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