Клишина выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Осло
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Осло, об этом легкоатлетка сообщила в своем Instagram.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Осло, об этом легкоатлетка сообщила в своем Instagram.
Рим примет этап Бриллиантовой лиги 4 июня, Осло — 10 июня.
«Следующий старт, скорее всего, проведу в мае в штатах (США), а далее буду прыгать на Бриллиантовой лиге в Риме и в Осло», — написала Клишина.