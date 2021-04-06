World Athletics вернет россиянам деньги, заплаченные за нейтральный статус в 2020 году

31 марта World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA) на 2021 год. За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100. Такие же суммы российские легкоатлеты, желавшие получить нейтральный статус, платили в международную федерацию и в 2020 году. Однако ни один из них так и не получил в прошлом сезоне статус ANA и допуск на международные соревнования по причине того, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сумела к 1 июля 2020 года выплатить штраф.

На вопрос ТАСС, намерена ли международная федерация возвращать спортсменам деньги за оформление нейтрального статуса в 2020 году, был получен ответ: «Да, эти деньги будут возвращены спортсменам».

ВФЛА сумела выплатить World Athletics $6,3 млн долларов, из которых $5 млн — штраф и $1,3 млн — компенсация затрат, 12 августа 2020 года.