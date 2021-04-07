CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной, Галицкой и Ухова

CAS в начале февраля сообщил, что 12 российских легкоатлетов, включая Ухова, Школину, Кондакову и Галицкую, признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее россияне подали апелляции на свои дисквалификации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--821f40c40361faef0ecc" data-vnd="821f40c40361faef0ecc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=821f40c40361faef0ecc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После рассмотрения апелляций CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова с четырех лет до 2 лет и 9 месяцев, а Галицкой — до трех лет. Апелляция Адамса была отклонена, спортсмен дисквалифицирован на четыре года, все его результаты с 16 июля 2012 года по 14 сентября 2014 года аннулированы.

Дисквалификации Кондаковой, Галицкой, Ухова и Школиной начинаются с 1 февраля 2019 года.

Результаты Кондаковой с 17 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года аннулированы. Результаты Галицкой, показанные с 15 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, аннулированы.