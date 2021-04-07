Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Чайка
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Балтика
Футбол. Кубок России
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
19:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Енисей
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Краснодар-2
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.04
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.04
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.04
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.04
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
15
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной, Галицкой и Ухова

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова, сообщается на сайте суда.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

CAS в начале февраля сообщил, что 12 российских легкоатлетов, включая Ухова, Школину, Кондакову и Галицкую, признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее россияне подали апелляции на свои дисквалификации.

Во время загрузки произошла ошибка.

После рассмотрения апелляций CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова с четырех лет до 2 лет и 9 месяцев, а Галицкой — до трех лет. Апелляция Адамса была отклонена, спортсмен дисквалифицирован на четыре года, все его результаты с 16 июля 2012 года по 14 сентября 2014 года аннулированы.

Дисквалификации Кондаковой, Галицкой, Ухова и Школиной начинаются с 1 февраля 2019 года.

Результаты Кондаковой с 17 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года аннулированы. Результаты Галицкой, показанные с 15 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, аннулированы.

Результаты Школиной и Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, аннулированы. Ухов лишен золота Олимпийских игр в Лондоне, Школина — бронзы. Кроме того, Школина лишилась золота чемпионата мира-2013 в Москве. Бронзовую медаль турнира выиграла Анна Чичерова.

Читайте также
 Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки? Пять неочевидных причин
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
Тухлый матч Овечкина. У Александра не получалось вообще ничего
Зидан отреагировал на слухи о возможном приглашении в «Ювентус»
ФК «Краснодар»: независимый Гончаренко у авторитарного Галицкого
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Трансплантация печени, следы наркотиков. Что с Емелиным
В российском клубе раскрыли планы на форварда сборной Казахстана
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь