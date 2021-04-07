CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной, Галицкой и Ухова

CAS в начале февраля сообщил, что 12 российских легкоатлетов, включая Ухова, Школину, Кондакову и Галицкую, признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее россияне подали апелляции на свои дисквалификации.
После рассмотрения апелляций CAS сократил дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова с четырех лет до 2 лет и 9 месяцев, а Галицкой — до трех лет. Апелляция Адамса была отклонена, спортсмен дисквалифицирован на четыре года, все его результаты с 16 июля 2012 года по 14 сентября 2014 года аннулированы.
Дисквалификации Кондаковой, Галицкой, Ухова и Школиной начинаются с 1 февраля 2019 года.
Результаты Кондаковой с 17 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года аннулированы. Результаты Галицкой, показанные с 15 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, аннулированы.
Результаты Школиной и Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, аннулированы. Ухов лишен золота Олимпийских игр в Лондоне, Школина — бронзы. Кроме того, Школина лишилась золота чемпионата мира-2013 в Москве. Бронзовую медаль турнира выиграла Анна Чичерова.