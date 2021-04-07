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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийских чемпионов Антюх и Сильнова дисквалифицировали на четыре года

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Олимпийские чемпионы по легкой атлетике россияне Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Источник: РИА "Новости"

Срок отстранения спортсменов отсчитывается с 7 апреля 2021 года.

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На сайте суда указано, что результаты, которые Антюх показала с 30 июня 2013 года, а Сильнов с 8 июля 2013 года, аннулируются. Это решение подразумевает лишение любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.

Сильнов, которому 36 лет, является олимпийским чемпионом 2008 года в прыжках в высоту, чемпионом Европы (2006), серебряным (2012) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира в помещении. Тридцатидевятилетняя Антюх — олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, на Олимпиаде 2004 года выиграла серебро в эстафете 4×400 метров и бронзу в беге на 400 метров.

Кроме того, по этой же причине дисквалифицировали на восемь лет серебряного призера зимнего чемпионата мира — 2006 в беге на 800 метров Елену Соболеву. Результаты 38-летней спортсменки, показанные с 1 мая 2011 года до начала периода ее временного отстранения 15 декабря 2016 года, аннулировали.

Серебряный призер Универсиады 2013 года в метании молота Оксана Кондратьева отстранена на четыре года. Аннулированию подлежат результаты, показанные 35-летней спортсменкой со 2 июля 2013 года до начала срока дисквалификации.

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