Седова лишена бронзы чемпионата России из-за нарушения правил антидопинга

«На основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 25 февраля 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики применяет по отношению к Седовой Елене санкцию за нарушение Общероссийских антидопинговых правил (“Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена”) в виде аннулирования результатов, достигнутых спортсменкой на чемпионате России 2015 года по легкой атлетике в помещении», — говорится в сообщении.