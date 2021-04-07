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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Седова лишена бронзы чемпионата России из-за нарушения правил антидопинга

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Легкоатлетка Елена Седова лишена бронзы в беге на 5000 метров чемпионата России в помещении 2015 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Источник: РИА "Новости"

«На основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 25 февраля 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики применяет по отношению к Седовой Елене санкцию за нарушение Общероссийских антидопинговых правил (“Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена”) в виде аннулирования результатов, достигнутых спортсменкой на чемпионате России 2015 года по легкой атлетике в помещении», — говорится в сообщении.

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