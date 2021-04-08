Чемпион мира Игбокве отстранен на 2,5 года за допинг

В допинг-пробе Игбокве, взятой 26 мая 2020 года во внесоревновательный период, обнаружено запрещенное вещество — метаболит дегидрометилтестостерона (анаболический стероид).

«После рассмотрения дела и принимая во внимание существенную помощь, которую оказал следствию 24-летний Игбокве, USADA пришло к выводу, что 30-месячное отстранение — подходящее наказание в данном случае. Срок дисквалификации Игбокве начался 26 мая 2020 года, все его результаты после этой даты аннулированы», — говорится в сообщении.