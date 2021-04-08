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8 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира Игбокве отстранен на 2,5 года за допинг

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чемпион мира в смешанной эстафете 4×400 метров американский легкоатлет Обичукву Игбокве согласился с дисквалификацией на 30 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

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Источник: AP 2020

В допинг-пробе Игбокве, взятой 26 мая 2020 года во внесоревновательный период, обнаружено запрещенное вещество — метаболит дегидрометилтестостерона (анаболический стероид).

«После рассмотрения дела и принимая во внимание существенную помощь, которую оказал следствию 24-летний Игбокве, USADA пришло к выводу, что 30-месячное отстранение — подходящее наказание в данном случае. Срок дисквалификации Игбокве начался 26 мая 2020 года, все его результаты после этой даты аннулированы», — говорится в сообщении.

Игбокве в составе сборной США завоевал золото в смешанной эстафете 4×400 метров на чемпионате мира-2019 в Дохе. Он стартовал в квалификационном забеге, но в финале не участвовал.

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