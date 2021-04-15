Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Динамо З
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
26
Хоккей. НХЛ
16.04
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.04
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
16.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
16.04
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
16.04
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
23
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
13:50 (мск), источник: ТАСС

Бегун Лопин заявил, что готов окончательно уйти в бобслей ради участия в Играх в Пекине

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спринтер Дмитрий Лопин, выигравший на чемпионате России 2020 года в Челябинске серебряную медаль в беге на 100 метров, готов перейти в бобслей ради того, чтобы иметь возможность выступить на Олимпийских играх. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

29-летний Лопин в феврале занял первое место в беге на 60 метров на московском турнире «Русская зима», спустя неделю на зимнем чемпионате страны он в финале показал четвертый результат на этой же дистанции. В конце марта — начале апреля Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро — в двойках.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, я всерьез рассматриваю возможность окончательного перехода в бобслей, — сказал Лопин. — В легкой атлетике мне пока ничего светит, да и возраст уже подходит к критическому для спринтера. А если я сейчас приму решение сконцентрироваться только на бобслее и начну работать, то у меня появится реальный шанс отобраться в состав бобслейной команды и выступить как на Олимпиаде в Пекине, так и других международных стартах. Я могу получить то, чего долгие годы лишен в легкой атлетике».

Читайте также
Экипаж Андрианова стал победителем чемпионата России по бобслею в четверках

По словам спортсмена, очень много будет зависеть от решения тренерского совета. Тренеры должны сформировать и утвердить список бобслеистов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.

«Когда я бежал 100 метров на чемпионате России в Челябинске, то даже не мог предположить, что через полгода буду выступать в бобслее и даже добьюсь чего-то в нем, — продолжил Лопин. — Хотя раньше у меня были мысли попробовать себя в этом виде спорта. Я очень люблю легкую атлетику, но долгое отсутствие международных стартов очень давит на всех, нет стимула прогрессировать. А тут мне предложили попробовать разгоняющим, и я согласился».

Чемпион России 2021 года по бобслею сказал, что первый спуск в бобе совершил 17 марта. «Мне не было страшно в первый раз, я знал, куда иду, хотя пришлось потерпеть. Перегрузки там серьезные, поприжимало, хотя я толком даже и не понял ничего. А потом после нескольких тренировок уже более-менее адаптировался», — сказал Лопин.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Шикарный пас Капризова. Кирилл помог «Миннесоте» победить
Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф НХЛ
Порье признал ошибку в конфликте с Макгрегором
Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира
Назван состав сборной России на матчи в рамках подготовки к ЧМХ
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь