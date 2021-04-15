Бегун Лопин заявил, что готов окончательно уйти в бобслей ради участия в Играх в Пекине

29-летний Лопин в феврале занял первое место в беге на 60 метров на московском турнире «Русская зима», спустя неделю на зимнем чемпионате страны он в финале показал четвертый результат на этой же дистанции. В конце марта — начале апреля Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро — в двойках.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, я всерьез рассматриваю возможность окончательного перехода в бобслей, — сказал Лопин. — В легкой атлетике мне пока ничего светит, да и возраст уже подходит к критическому для спринтера. А если я сейчас приму решение сконцентрироваться только на бобслее и начну работать, то у меня появится реальный шанс отобраться в состав бобслейной команды и выступить как на Олимпиаде в Пекине, так и других международных стартах. Я могу получить то, чего долгие годы лишен в легкой атлетике».

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По словам спортсмена, очень много будет зависеть от решения тренерского совета. Тренеры должны сформировать и утвердить список бобслеистов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.

«Когда я бежал 100 метров на чемпионате России в Челябинске, то даже не мог предположить, что через полгода буду выступать в бобслее и даже добьюсь чего-то в нем, — продолжил Лопин. — Хотя раньше у меня были мысли попробовать себя в этом виде спорта. Я очень люблю легкую атлетику, но долгое отсутствие международных стартов очень давит на всех, нет стимула прогрессировать. А тут мне предложили попробовать разгоняющим, и я согласился».