Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Эвертон
Хоккей. НХЛ
24.04
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
24.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.04
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
03
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
19«Локомотив» Николича выбил ЦСКА Олича из Кубка
15:52 (мск), источник: ТАСС

Призер Олимпиады в беге на 800 м Гулиева будет выступать за Турцию

ТАСС, 23 апреля. Российская легкоатлетка Екатерина Гулиева, ранее известная как Поистогова и Завьялова, сменила спортивное гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Теперь россиянка будет представлять сборную Турции. Также спортивное гражданство сменила прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая будет выступать за Кипр. Президиум ВФЛА разрешил им смену спортивного гражданства.

30-летняя Гулиева является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне в беге на 800 м и серебряным призером командного чемпионата Европы — 2014.

Куличенко 20 лет, в начале февраля на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске она заняла второе место с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее она прыгнула на 1,84 м и установила личное достижение в прыжках в залах. На стадионе самый высокий прыжок удался Куличенко в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.

В августе 2020 года из России в Белоруссию перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков. В первой декаде февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила спортсмена до участия в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Спортсмен принял участие в двух турнирах, которые проходили в Лодзи и Торуни. На соревнованиях в Лодзи Волков установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 м.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021
УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Криштиану Роналду
Американский банк JP Morgan вышел из проекта Суперлиги
Крупная победа «Спартака» в дерби: ставим на РПЛ
Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь