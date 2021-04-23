Призер Олимпиады в беге на 800 м Гулиева будет выступать за Турцию

Теперь россиянка будет представлять сборную Турции. Также спортивное гражданство сменила прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая будет выступать за Кипр. Президиум ВФЛА разрешил им смену спортивного гражданства.

30-летняя Гулиева является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне в беге на 800 м и серебряным призером командного чемпионата Европы — 2014.

Куличенко 20 лет, в начале февраля на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске она заняла второе место с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее она прыгнула на 1,84 м и установила личное достижение в прыжках в залах. На стадионе самый высокий прыжок удался Куличенко в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.

В августе 2020 года из России в Белоруссию перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков. В первой декаде февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила спортсмена до участия в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Спортсмен принял участие в двух турнирах, которые проходили в Лодзи и Торуни. На соревнованиях в Лодзи Волков установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 м.