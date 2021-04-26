Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс

Пресс выиграла Олимпийские игры 1960 года в толкании ядра, на Олимпиаде 1964 года она завоевала золотые награды в толкании ядра и метании диска. Также она является серебряным призером Игр 1960 года в метании диска. Пресс является трехкратной чемпионкой мира.