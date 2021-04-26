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19:49 (мск), источник: ТАСС

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс

ТАСС, 26 апреля. Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Пресс выиграла Олимпийские игры 1960 года в толкании ядра, на Олимпиаде 1964 года она завоевала золотые награды в толкании ядра и метании диска. Также она является серебряным призером Игр 1960 года в метании диска. Пресс является трехкратной чемпионкой мира.

После завершения карьеры Пресс занималась тренерской и научной работой. Она была награждена орденами Ленина, Дружбы и «Знак Почета».

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