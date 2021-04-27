Ласицкене хорошо перенесла прививку от ковида и уже начала прыжковые тренировки

«Сегодня у Маши прошла первая прыжковая техническая тренировка. Я надеюсь, что сезон начнется тогда, когда мы запланировали. 21 мая намечен старт в немецком Дессау, 23-го — этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде», — сказал Габрилян.
23 апреля спортсменка сделала прививку от коронавируса. «Мы специально сделали небольшой двухдневный перерыв в тренировках, чтобы Маша прошла вакцинацию. Перенесла она ее вполне нормально. Чувствует спортсменка себя хорошо, поэтому тренировка сегодня прошла по плану, как положено», — добавил собеседник ТАСС.
18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса 15 апреля и сейчас ждет ответа от World Athletics.