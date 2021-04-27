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17:04 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене хорошо перенесла прививку от ковида и уже начала прыжковые тренировки

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене, прошедшая в пятницу вакцинацию от коронавируса, чувствует себя хорошо и уже провела первую прыжковую тренировку. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у Маши прошла первая прыжковая техническая тренировка. Я надеюсь, что сезон начнется тогда, когда мы запланировали. 21 мая намечен старт в немецком Дессау, 23-го — этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде», — сказал Габрилян.

Во время загрузки произошла ошибка.

23 апреля спортсменка сделала прививку от коронавируса. «Мы специально сделали небольшой двухдневный перерыв в тренировках, чтобы Маша прошла вакцинацию. Перенесла она ее вполне нормально. Чувствует спортсменка себя хорошо, поэтому тренировка сегодня прошла по плану, как положено», — добавил собеседник ТАСС.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса 15 апреля и сейчас ждет ответа от World Athletics.

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