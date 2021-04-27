Ласицкене хорошо перенесла прививку от ковида и уже начала прыжковые тренировки

«Сегодня у Маши прошла первая прыжковая техническая тренировка. Я надеюсь, что сезон начнется тогда, когда мы запланировали. 21 мая намечен старт в немецком Дессау, 23-го — этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде», — сказал Габрилян.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

23 апреля спортсменка сделала прививку от коронавируса. «Мы специально сделали небольшой двухдневный перерыв в тренировках, чтобы Маша прошла вакцинацию. Перенесла она ее вполне нормально. Чувствует спортсменка себя хорошо, поэтому тренировка сегодня прошла по плану, как положено», — добавил собеседник ТАСС.