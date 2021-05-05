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13:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шубенков отправил заявку на получение нейтрального статуса

Менеджер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, Павел Воронков сообщил, что спортсмен отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для выступлений на международных стартах.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса», — приводит ТАСС слова Воронкова.

Всероссийская федерация легкой атлетики после допингового скандала находится под санкциями с ноября 2015 года. Российские атлеты допускаются до стартов только в нейтральном статусе.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. 30 апреля нейтральный статус получили Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина.

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