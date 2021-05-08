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15:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Йохауг не смогла выполнить норматив для попадания на Олимпийские игры в беге на 10 000 м

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанцию 10 000 м.

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Источник: Спорт-Экспресс

Йохауг показала второй результат — 31.32,88. Ей не хватило 8 секунд, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив.

Победу одержала двукратный призер чемпионатов Европы Каролина Гровдал.

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