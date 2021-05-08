Йохауг не смогла выполнить норматив для попадания на Олимпийские игры в беге на 10 000 м
14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанцию 10 000 м.
14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанцию 10 000 м.
Йохауг показала второй результат — 31.32,88. Ей не хватило 8 секунд, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив.
Победу одержала двукратный призер чемпионатов Европы Каролина Гровдал.