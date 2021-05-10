Россиянка Зарина стала победительницей самого массового забега в истории

Ее результат составил 61,1 км. Победителем среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 км. Сильнейшим участником из России среди мужчин стал Иван Моторин, пробежавший 59,9 км (пятое место). Зарина стала трехкратной победительницей соревнований (2019, 2020, 2021).

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«Это, конечно, очень специальная гонка для меня, с которой во многом связано мое становление в беговом мире, — сказала Зарина. — Сегодня я, наконец, пробежала ее именно так, как хотела, как запланировала по темпу, расстоянию и настрою. Просто рада, что показала достойный результат и не сдалась, не остановилась раньше».

Wings for Life World Run 2021 года стал самым масштабным беговым событием в истории. В нем в воскресенье приняли участие 184 236 человек 195 национальностей из 151 страны. В забеге приняли участие 837 человек на инвалидных колясках, каждый из которых проехал в среднем 12,3 км. Все вместе участники забега преодолели более 1 656 840 км.

Общая сумма стартовых взносов и собранных пожертвований составила €4,1 млн, которые будут направлены на поиск средств лечения травм спинного мозга.