Паралимпийскую чемпионку из России обманули почти на два миллиона рублей

По информации источника, мошенники воспользовались доверием спортсменки и лишили ее 1,7 миллиона рублей. Отмечается, что полиция выясняет детали случившегося и устанавливает личность злоумышленника.

Иванова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На ее счету три золотых медали Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года.