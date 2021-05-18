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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная многими популярными СМИ идеалом красоты и женственности выложила фотографию в коротком топе и шортах.

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Эффектная спортсменка в очередной раз восхитила подписчиков в Instagram, собрав свыше ста тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

«Стараюсь для тех, кто старался для меня», — подписала она пост.

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Легкоатлетка несколько раз поднималась на пьедестал молодежных чемпионатов Европы, а в 2017 году авторитетное американское издание Busted Coverage признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

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