Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная многими популярными СМИ идеалом красоты и женственности выложила фотографию в коротком топе и шортах.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная многими популярными СМИ идеалом красоты и женственности выложила фотографию в коротком топе и шортах.
Эффектная спортсменка в очередной раз восхитила подписчиков в Instagram, собрав свыше ста тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.
«Стараюсь для тех, кто старался для меня», — подписала она пост.
Легкоатлетка несколько раз поднималась на пьедестал молодежных чемпионатов Европы, а в 2017 году авторитетное американское издание Busted Coverage признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.