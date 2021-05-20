Российскому легкоатлету-рекордсмену разрешили выступать за другую страну
Российскому прыгуну с шестом Матвею Волкову разрешили выступать за Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).
Российскому прыгуну с шестом Матвею Волкову разрешили выступать за Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).
В БФЛА рассказали, что решение было принято в пользу спортсмена
О желании легкоатлета сменить спортивное гражданство в июле прошлого года рассказал его отец. Серебряный призер ОИ-1980 в прыжках с шестом Константин Волков уточнил, что не хочет, чтобы сын «из-за дурацких действий чиновников подвергся дискриминации». Сам прыгун заявил, что в России ему «ловить нечего».
В феврале 2020 года Волков взял высоту 5,5 метра на крытом стадионе. Спортсмен стал рекордсменом мира в возрастной категории до 16 лет.
В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.