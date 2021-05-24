Легкоатлет сборной России Маляренко скончался во время тренировки в возрасте 22 лет

ТАСС, 24 мая. Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался в возрасте 22 лет в понедельник в Омске во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба омского Минспорта.