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16:22 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлет сборной России Маляренко скончался во время тренировки в возрасте 22 лет

ТАСС, 24 мая. Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался в возрасте 22 лет в понедельник в Омске во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба омского Минспорта.

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«Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось», — говорится в сообщении.

В Минспорте отметили, что Маляренко был членом сборных Омской области и России и регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям. Тренировка проходила в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник», где, несмотря на аномально жаркую погоду в Омске, поддерживается комфортный температурный режим. Во время тренировки присутствовал врач.

Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призер Спартакиады учащихся России (2015).

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