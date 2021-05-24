Украинок Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги за нарушение ковид-протоколов

Соревнования проходили 23 мая в британском Гейтсхеде. Единственной российской участницей турнира была прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая заняла четвертое место.

«Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, ее тренер Татьяна Степанова и их соотечественница Ольга Саладуха были исключены из вчерашнего этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде из-за нарушения ковид-протоколов ранее в тот же день. И спортсмены, и тренер самоизолировались и прошли дополнительные испытания перед выездом из Великобритании. Для этих спортсменок нет никаких препятствий для участия в следующих стартах, если они будут в дальнейшем соблюдать ковид-протоколы», — сообщили в пресс-службе World Athletics.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77e203b6fcb132c5c1fa" data-vnd="77e203b6fcb132c5c1fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77e203b6fcb132c5c1fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

3 февраля Магучих на соревнованиях в Словакии преодолела планку на высоте 2,06 м, превзойдя личный рекорд Ласицкене. Результат 19-летней украинки стал лучшим в мире в помещении за последние девять лет. Личные рекорды Ласицкене — 2,05 м (в помещении) и 2,06 м (на открытом воздухе).