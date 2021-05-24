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17:13 (мск), источник: ТАСС

Украинок Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги за нарушение ковид-протоколов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ярослава Магучих и бронзовый призер Олимпиады 2012 года в тройном прыжке Ольга Саладуха были исключены из числа участников этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании за нарушение ковид-протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходили 23 мая в британском Гейтсхеде. Единственной российской участницей турнира была прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая заняла четвертое место.

«Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, ее тренер Татьяна Степанова и их соотечественница Ольга Саладуха были исключены из вчерашнего этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде из-за нарушения ковид-протоколов ранее в тот же день. И спортсмены, и тренер самоизолировались и прошли дополнительные испытания перед выездом из Великобритании. Для этих спортсменок нет никаких препятствий для участия в следующих стартах, если они будут в дальнейшем соблюдать ковид-протоколы», — сообщили в пресс-службе World Athletics.

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3 февраля Магучих на соревнованиях в Словакии преодолела планку на высоте 2,06 м, превзойдя личный рекорд Ласицкене. Результат 19-летней украинки стал лучшим в мире в помещении за последние девять лет. Личные рекорды Ласицкене — 2,05 м (в помещении) и 2,06 м (на открытом воздухе).

Мировой рекорд на открытом стадионе (2,09 м) в 1987 году установила Стефка Костадинова из Болгарии. Мировой рекорд в помещении (2,08 м) был установлен шведской легкоатлеткой Кайсой Бергквист в 2006 году.

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