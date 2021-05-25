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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесенный Московский полумарафон пройдет 22 августа

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московский полумарафон, который должен был состоятся 16 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники», перенесен на 22 августа, сообщается в релизе пресс-службы организаторов соревнований «Беговое сообщество».

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Источник: РИА "Новости"

Он пройдет вместо полумарафона «Лужники», который был запланирован на эту дату. Зарегистрировавшиеся на полумарафон «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги.

Московский полумарафон не смог пройти 16 мая в связи с эпидемиологической обстановкой и с учетом рекомендаций властей столицы.

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По этой же причине проведение «Красочного забега» перенесено с 6 июня на 4 июля. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме.

Обновленный календарь стартов «Бегового сообщества» на 2021 год:

«Ночной забег» — 19 июня;.

«Красочный забег» — 4 июля;.

Марафон «Белые Ночи» — 17 июля;.

СПБ полумарафон «Северная столица» — 8 августа;.

Московский полумарафон — 22 августа;.

Московский марафон — 26 сентября;.

Кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора» — 2 и 3 октября;.

«Крылатский трейл» — 31 октября.

РИА Новости Спорт выступает информационным партнером всех забегов «Бегового сообщества».

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