Перенесенный Московский полумарафон пройдет 22 августа
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московский полумарафон, который должен был состоятся 16 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники», перенесен на 22 августа, сообщается в релизе
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московский полумарафон, который должен был состоятся 16 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники», перенесен на 22 августа, сообщается в релизе
Он пройдет вместо полумарафона «Лужники», который был запланирован на эту дату. Зарегистрировавшиеся на полумарафон «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги.
Московский полумарафон не смог пройти 16 мая в связи с эпидемиологической обстановкой и с учетом рекомендаций властей столицы.
По этой же причине проведение «Красочного забега» перенесено с 6 июня на 4 июля. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме.
Обновленный календарь стартов «Бегового сообщества» на 2021 год:
«Ночной забег» — 19 июня;.
«Красочный забег» — 4 июля;.
Марафон «Белые Ночи» — 17 июля;.
СПБ полумарафон «Северная столица» — 8 августа;.
Московский полумарафон — 22 августа;.
Московский марафон — 26 сентября;.
Кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора» — 2 и 3 октября;.
«Крылатский трейл» — 31 октября.
РИА Новости Спорт выступает информационным партнером всех забегов «Бегового сообщества».