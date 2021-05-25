Перенесенный Московский полумарафон пройдет 22 августа

Он пройдет вместо полумарафона «Лужники», который был запланирован на эту дату. Зарегистрировавшиеся на полумарафон «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги.

По этой же причине проведение «Красочного забега» перенесено с 6 июня на 4 июля. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме.