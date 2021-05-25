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17:29 (мск), источник: ТАСС

Украинские легкоатлеты не выступят на командном чемпионате Европы из-за коронавируса

ТАСС, 25 мая. Сборная Украины не примет участие в командном чемпионате Европы по легкой атлетике из-за случаев заражения коронавирусом во время тренировочного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

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Соревнования пройдут 29—30 мая в Польше. Сообщается, что во время сборов украинской команды было выявлено два случая заражения коронавирусом.

«Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола, обратились к главе тренерского совета с просьбой отменить поездку на командный чемпионат Европы. Исполком ФЛАУ поддержал это нелегкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят», — говорится в заявлении.

ФЛАУ обратилась к Европейской легкоатлетической федерации с просьбой сохранить за Украиной прописку в элитном дивизионе на следующий командный чемпионат Европы, учитывая сложившуюся ситуацию.

Командный чемпионат Европы пройдет в девятый раз. Российская команда выигрывала соревнования четырежды (2010, 2011, 2013, 2015).

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