Украинские легкоатлеты не выступят на командном чемпионате Европы из-за коронавируса
ТАСС, 25 мая. Сборная Украины не примет участие в командном чемпионате Европы по легкой атлетике
ТАСС, 25 мая. Сборная Украины не примет участие в командном чемпионате Европы по легкой атлетике
Соревнования пройдут
«Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола, обратились к главе тренерского совета с просьбой отменить поездку на командный чемпионат Европы. Исполком ФЛАУ поддержал это нелегкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят», — говорится в заявлении.
ФЛАУ обратилась к Европейской легкоатлетической федерации с просьбой сохранить за Украиной прописку в элитном дивизионе на следующий командный чемпионат Европы, учитывая сложившуюся ситуацию.
Командный чемпионат Европы пройдет в девятый раз. Российская команда выигрывала соревнования четырежды (2010, 2011, 2013, 2015).