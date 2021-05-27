Всероссийская федерация легкой атлетики определилась с критериями отбора на Игры в Токио

Согласно положению для попадания в состав необходимо выполнить ряд критериев: наличие нейтрального статуса, выполненного норматива для участия в Олимпийских играх, участие в чемпионате России 2021 года или в иных всероссийских или международных соревнованиях в 2021 году при обязательном проведении допинг-контроля.

Также для попадания в состав на Игры в Токио спортсмен должен находиться в международном регистрируемом пуле тестирования или в национальном пуле и мировом топ-листе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Спортсмен обязан пройти антидопинговый онлайн-курс Российского антидопингового агентства и иметь соответствующий сертификат 2021 года.

Легкоатлет также обязан иметь действующий допуск к соревнованиям по результатам углубленного медицинского обследования, при этом у кандидата не должно быть открытого дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Окончательная дата формирования состава на участие в Олимпийских играх — 28 июня. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.