Ласицкене получила травму на тренировке и пропустит ближайшие соревнования

«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование. Из-за этого повреждения спортсменка будет вынуждена пропустить ближайшие старты.

Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах, — цитирует Назарову ТАСС.