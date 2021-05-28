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14:45 (мск), источник: Sport24

Ласицкене получила травму на тренировке и пропустит ближайшие соревнования

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на ближайших соревнованиях из-за повреждения, полученного во время тренировки, сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование. Из-за этого повреждения спортсменка будет вынуждена пропустить ближайшие старты.

Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах, — цитирует Назарову ТАСС.

Ласицкене планировала принять участие в Кубке Федерации в Сочи (29 мая), на турнирах во французском Монтре (1 июня) и финском Турку (8 июня), а также в командном чемпионате России в Брянске (11 июня).

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