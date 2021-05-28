Ласицкене получила травму на тренировке и пропустит ближайшие соревнования
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на ближайших соревнованиях
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на ближайших соревнованиях
«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование.
Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах, — цитирует Назарову ТАСС.
Ласицкене планировала принять участие в Кубке Федерации в Сочи (29 мая), на турнирах во французском Монтре (1 июня) и финском Турку (8 июня), а также в командном чемпионате России в Брянске (11 июня).