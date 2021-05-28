Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Дания
Беларусь
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Латвия
Норвегия
Б
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
Великобритания
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Канада
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Чехия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Италия
Казахстан
Все события
Фоторепортажи
11«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
20:57 (мск), источник: ТАСС

Российский прыгун в высоту Иванюк впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги

ТАСС, 28 мая. Россиянин Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Дохе.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Российский спортсмен показал результат 2,33 метра и впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги. Второе место занял представитель Катара Мутаз Баршим с результатом 2,30 метра, третьим стал украинец Андрей Протасенко (2,27 м).

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области 17 мая российский спортсмен взял высоту 2,37 метра.

В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), когда выиграл бронзу чемпионата мира.

28-летний спортсмен также является серебряным призером Европейских игр 2019 года и обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2018 года.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Казахстан отыгрался с 0:2, но все равно уступил сборной Канады
Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче ЧМ
Московский ЦСКА не смог защитить титул чемпиона Евролиги
Руй Витория объяснил, почему решил возглавить «Спартак»
«Реал Мадрид» подписал контракт с футболистом «Баварии»
Брат Хабиба Нурмагомедова заявил о примирении бойца с Кадыровым
Норвегия в серии буллитов одержала победу над Латвией на ЧМ-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь