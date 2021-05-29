Барьерист Шубенков начал олимпийский сезон с победы на Кубке Федерации в Сочи

Второе место по итогам забега занял Артем Макаренко (13,64 секунды), третье — Семен Манаков (14,04).

Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю (13,07). Шубенков в субботу в предварительном забеге пробежал дистанцию за 13,40.

30-летний Шубенков, традиционно пропускающий зимние сезоны, последний раз выходил на старт 19 сентября 2020 года на командном чемпионате России в Сочи. Тогда спортсмен победил с результатом 13,34 секунды.