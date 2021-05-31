Российского легкоатлета-чемпиона поймали на сбыте наркотиков

Представители ГУ МВД столицы заявили, что спортсмен был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Отмечается, что при обыске у него дома было обнаружено около половины килограмма синтетического наркотика мефедрона, а также упаковочные пакеты.

В отношении Сафиуллина были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

Сафиуллин становился чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу на дистанции три километра среди юниоров в 2010 году. Кроме того, он участвовал в мировом первенстве среди юниоров того же года на дистанции 3000 метров с препятствиями, но не прошел в финал.