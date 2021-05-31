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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского легкоатлета-чемпиона поймали на сбыте наркотиков

Российского легкоатлета, чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина поймали на сбыте наркотиков в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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Представители ГУ МВД столицы заявили, что спортсмен был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Отмечается, что при обыске у него дома было обнаружено около половины килограмма синтетического наркотика мефедрона, а также упаковочные пакеты.

В отношении Сафиуллина были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

Сафиуллин становился чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу на дистанции три километра среди юниоров в 2010 году. Кроме того, он участвовал в мировом первенстве среди юниоров того же года на дистанции 3000 метров с препятствиями, но не прошел в финал.

1 апреля двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2004 года, австралийского каноиста Натана Баггали признали виновным в перевозке 650 килограммов кокаина. Отмечалось, что спортсмен договорился с международным наркокартелем в Южной Америке о поставке наркотика в Австралию. Для перевозки он приобрел надувную лодку и назвал ее «Медельин» в честь колумбийского города, где орудовал Пабло Эскобар.

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