Юный американский легкоатлет побил рекорд Усэйна Болта, державшийся 18 лет

На национальных соревнованиях Duval County Challenge в Джексонвилле Найтон финишировал с результатом 20,11 секунды, сообщает The Guardian. Предыдущее достижение принадлежало восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту из Ямайки. В 2003 году легендарный спринтер пробежал 200 м на Панамериканском чемпионате среди юниоров за 20,13 секунды.

Найтон примет участие в национальных отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в июне в Орегоне. Если ему удастся квалифицироваться и войти в состав команды, он станет самым молодым с 1964 года американским легкоатлетом мужского пола, выступившим на Олимпиаде.