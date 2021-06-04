Акименко не включен в список участников этапа Бриллиантовой лиги из-за позднего допуска

В стартовый протокол мужского турнира по прыжкам в высоту итальянского этапа Бриллиантовой лиги входят девять спортсменов, среди них действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим и обладатель лучшего результата сезона в мире (2,37 метра) россиянин Илья Иванюк. Акименко также изначально планировал выступить на этом старте.

«Акименко нет в списках участников по причине того, что список участников этапа был сформирован до того, как Михаилу дали нейтральный статус, он слишком поздно получил допуск на международные старты, — сказал Воронков. — Организаторы заявили, что не могут увеличить количество участников из-за телевидения. Однако у нас есть информация, что один из заявленных спортсменов может отказаться, и находящийся в листе ожидания Акименко тогда сможет его заменить. Варианты какие-то есть».