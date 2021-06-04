Четырехкратный олимпийский чемпион бегун Мо Фара завершит карьеру после Игр в Токио

«Знаю, что говорил об этом ранее, но сейчас я настроен серьезно. Если не брать в расчет Олимпиаду, то я проведу еще один-два марафона, и на этом все. Я должен проводить больше времени со своими детьми», — сказал Фара.

Фаре 38 лет, он завоевал по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и пять — на чемпионатах Европы. Эти достижения покорились спортсмену, когда он тренировался под руководством Альберто Салазара. Фаре также принадлежит мировой рекорд в беге на две мили (3 218 м).