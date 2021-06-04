Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
20:30
Испания
Португалия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Фарерские острова
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Чехия
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Гибралтар
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
15Звезды, которых не будет на Евро
18Россия обыграла Швецию по буллитам
12:12 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион бегун Мо Фара завершит карьеру после Игр в Токио

ТАСС, 4 июня. Британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара намерен завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио. Комментарий бегуна приводит газета The Times.

Наверх
Источник: AP 2021

«Знаю, что говорил об этом ранее, но сейчас я настроен серьезно. Если не брать в расчет Олимпиаду, то я проведу еще один-два марафона, и на этом все. Я должен проводить больше времени со своими детьми», — сказал Фара.

Фаре 38 лет, он завоевал по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и пять — на чемпионатах Европы. Эти достижения покорились спортсмену, когда он тренировался под руководством Альберто Салазара. Фаре также принадлежит мировой рекорд в беге на две мили (3 218 м).

В октябре 2019 года Салазар и коллега тренера эндокринолог Джеффри Браун были отстранены на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times («Нью-Йорк таймс») писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Разучились побеждать канадцев. Россия проиграла в 1/4 финала ЧМХ
Драма русского вратаря. Варламов пропустил почти с нулевого угла
Мэйуэзер захотел дать реванш Макгрегору
Обладатель Кубка Стэнли перешел в ЦСКА
Черный день русской звезды НХЛ. Кучеров подставил «Тампу»
Песков рассказал о реакции Путина на поражение России от Канады
«Мертвый опоссум». В России назвали кошмаром вылет с ЧМХ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь