Лопин решил перейти из легкой атлетики в бобслей и намерен выступить на Олимпиаде в Пекине

Лопин в феврале занял первое место в беге на 60 метров на московском турнире «Русская зима», спустя неделю на зимнем чемпионате страны он в финале показал четвертый результат на этой же дистанции. В конце марта — начале апреля Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро — в двойках, после чего был включен в список кандидатов в основной состав сборной России по бобслею на олимпийский сезон.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня включили в основной состав, совсем скоро начнется централизованная подготовка к олимпийскому сезону. И как бы мне не хотелось расставаться совсем с легкой атлетикой, но если я буду совмещать оба вида спорта, то риск получения травмы увеличится, и я из списка кандидатов в олимпийскую сборную по бобслею смогу легко вылететь, если что-то случится. Поэтому я решил сосредоточиться на бобслее и готовиться к участию в Олимпиаде, если мне выпадет такой шанс», — сказал Лопин.

«Но и в дальнейшем буду отталкиваться от бобслея, потому что в этом виде спорта я вижу для себя больше перспектив, нежели в легкой атлетике. Будет шанс, выступлю в легкой атлетике. Но, как говорится, за двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь», — заметил собеседник ТАСС, совершивший первый в жизни спуск в бобе 17 марта.

29-летний Лопин сказал, что уже приступил к подготовке к олимпийскому сезону. «У нас уже был сбор команды Краснодарского края, 8 июня в Алуште начнется сбор национальной команды», — сказал спортсмен.