Суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела антидопингового координатора ВФЛА

«Постановлением суда удовлетворены ходатайства об избрании всем троим меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сказал собеседник агентства.

В Басманном суде не смогли уточнить, на какой срок фигурантам избран домашний арест и предъявлено ли им обвинение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4422322cbce392729045" data-vnd="4422322cbce392729045" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4422322cbce392729045" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Вместе с тем ранее этот же районный суд отправил под домашний арест Попова и Алешина до 3 августа. Им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере»). Уголовное дело в отношении отправленных в пятницу под домашний арест, а также Попова и Алешина, было возбуждено 31 мая. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Александр Кравцов был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в фиктивном трудоустройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.