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11:16 (мск), источник: ТАСС

Призер чемпионата мира по ходьбе Мизинов не выступит в Испании из-за отсутствия визы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км россиянин Василий Мизинов не сможет выступить 5 июня на турнире серии World Athletics Challenge в испанской Ла-Корунье из-за того, что не получил въездную визу. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсмена Елена Сайко.

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Источник: AP 2021

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 22 мая объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных соревнованиях есть и 23-летний Мизинов. Тренер спортсмена Сайко сразу после получения допуска сообщила ТАСС, что Василий планирует выступить 5 июня на турнире в Испании, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

«Мизинов не выступит на турнире в Испании, так как до сих пор не получил въездную визу. Мы начали ее оформлять сразу после того, как получили официальное приглашение на этот турнир, но из-за проблем, вызванных коронавирусом, нас заранее предупредили, что существует вероятность не успеть получить визу к сроку», — сказала Сайко.

Тренер выразила сожаление действиями организаторов турнира в Испании, которые прислали Мизинову приглашение только после того, как тот получил нейтральный статус. По мнению тренера, если бы письмо пришло раньше, то у спортсмена было бы больше шансов получить визу вовремя.

«Сейчас мы хотим выступить 11 июня на турнире в Литве и пытаемся оформить литовскую визу. Очень надеюсь, что на этот раз у нас все получится», — добавила собеседница ТАСС.

Мизинов, выигравший в 2018 году бронзовую медаль чемпионата Европы в Берлине на 20-километровой дистанции, имеет выполненный олимпийский норматив. Летний сезон — 2021 спортсмен открыл 3 мая выступлением на 10 км на Кубке Московии, где финишировал первым.

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