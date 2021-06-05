Призер чемпионата мира по ходьбе Мизинов не выступит в Испании из-за отсутствия визы

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 22 мая объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных соревнованиях есть и 23-летний Мизинов. Тренер спортсмена Сайко сразу после получения допуска сообщила ТАСС, что Василий планирует выступить 5 июня на турнире в Испании, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

«Мизинов не выступит на турнире в Испании, так как до сих пор не получил въездную визу. Мы начали ее оформлять сразу после того, как получили официальное приглашение на этот турнир, но из-за проблем, вызванных коронавирусом, нас заранее предупредили, что существует вероятность не успеть получить визу к сроку», — сказала Сайко.

Тренер выразила сожаление действиями организаторов турнира в Испании, которые прислали Мизинову приглашение только после того, как тот получил нейтральный статус. По мнению тренера, если бы письмо пришло раньше, то у спортсмена было бы больше шансов получить визу вовремя.

«Сейчас мы хотим выступить 11 июня на турнире в Литве и пытаемся оформить литовскую визу. Очень надеюсь, что на этот раз у нас все получится», — добавила собеседница ТАСС.