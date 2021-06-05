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21:23 (мск), источник: Sport24

Сидорова выиграла чемпионат Москвы по прыжкам с шестом

Чемпионка мира и Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате Москвы.

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Источник: Sport24

29-летняя спортсменка взяла высоту 4,80 метра. Второе место заняла Полина Кнороз (4,70), третий результат у Татьяны Калининой (4,40).

Это второй старт для Сидоровой в сезоне. В конце мая легкоатлетка стала седьмой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, прыгнув на 4,64 метра.

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