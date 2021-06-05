Сидорова выиграла чемпионат Москвы по прыжкам с шестом
Чемпионка мира и Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате Москвы.
Чемпионка мира и Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате Москвы.
29-летняя спортсменка взяла высоту 4,80 метра. Второе место заняла Полина Кнороз (4,70), третий результат у Татьяны Калининой (4,40).
Это второй старт для Сидоровой в сезоне. В конце мая легкоатлетка стала седьмой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, прыгнув на 4,64 метра.