World Athletics одобрила статусы нейтральных атлетов для еще 35 россиян

Всего допуск для выступления в международных турнирах получили уже 62 спортсмена, в том числе Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк. Четыре заявки были отклонены. В списке одобренных заявок нет чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, который ранее в 2019 году уже выступал в нейтральном статусе и завоевал серебро чемпионата мира в Дохе.
В опубликованный в понедельник список атлетов, заявки которых на статус нейтральных спортсменов были подтверждены, попали: Ринас Ахмадеев (бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м и полумарафон), Дина Александрова (бег 800 м, 1500 м, 5000 м), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Светлана Аплачкина (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Александр Асанов (прыжки в высоту), Александр Буяновский (бег 400 м), Артем Чермошанский (прыжки в длину), Анастасия Еремянц (бег 800 м, 1500 м), Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту), Максим Федяев (бег 400 м), Алексей Федоров (тройной прыжок), Александра Гуляева (бег 800 м, 1500 м), Алиса Иванова (спринт), Наталья Карпова (метание диска), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Александр Комаров (декатлон), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Алена Мамина (бег 400 м), Лилия Мендаева (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Илья Мудров (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Ильдар Надыров (бег с препятствиями, бег по пересеченной местности), Николай Орлов (метание копья), Виктор Пинтусов (прыжки с шестом), Елизавета Поротикова (метание копья), Игорь Ращупкин (бег 800 м, 1500 м), Ольга Родиошкина (бег 800 м), Матвей Рудник (прыжки в высоту), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Федор Шутов (полумарафон, марафон), Олеся Солдатова (спринт), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Светлана Улога (бег 800 м), Никита Евсеенков (бег 400 м с барьерами).
ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) на фоне допинг-скандала. По этой причине российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях лишь после получения статуса нейтрального атлета от World Athletics.
Совет World Athletics 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах. Но на участие в Играх в Токио и на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет по решению совета World Athletics может претендовать только группа из 10 российских спортсменов.