World Athletics одобрила статусы нейтральных атлетов для еще 35 россиян

Всего допуск для выступления в международных турнирах получили уже 62 спортсмена, в том числе Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк. Четыре заявки были отклонены. В списке одобренных заявок нет чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, который ранее в 2019 году уже выступал в нейтральном статусе и завоевал серебро чемпионата мира в Дохе.

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В опубликованный в понедельник список атлетов, заявки которых на статус нейтральных спортсменов были подтверждены, попали: Ринас Ахмадеев (бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м и полумарафон), Дина Александрова (бег 800 м, 1500 м, 5000 м), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Светлана Аплачкина (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Александр Асанов (прыжки в высоту), Александр Буяновский (бег 400 м), Артем Чермошанский (прыжки в длину), Анастасия Еремянц (бег 800 м, 1500 м), Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту), Максим Федяев (бег 400 м), Алексей Федоров (тройной прыжок), Александра Гуляева (бег 800 м, 1500 м), Алиса Иванова (спринт), Наталья Карпова (метание диска), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Александр Комаров (декатлон), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Алена Мамина (бег 400 м), Лилия Мендаева (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Илья Мудров (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Ильдар Надыров (бег с препятствиями, бег по пересеченной местности), Николай Орлов (метание копья), Виктор Пинтусов (прыжки с шестом), Елизавета Поротикова (метание копья), Игорь Ращупкин (бег 800 м, 1500 м), Ольга Родиошкина (бег 800 м), Матвей Рудник (прыжки в высоту), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Федор Шутов (полумарафон, марафон), Олеся Солдатова (спринт), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Светлана Улога (бег 800 м), Никита Евсеенков (бег 400 м с барьерами).

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) на фоне допинг-скандала. По этой причине российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях лишь после получения статуса нейтрального атлета от World Athletics.